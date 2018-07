Palmeiras faz jogo-treino com São Bernardo no sábado

SÃO PAULO - O Palmeiras marcou nesta terça-feira um jogo-treino com o São Bernardo, no sábado, na retomada das atividades do elenco, visando o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores vão se reapresentar nesta quinta-feira, após oito dias de folga. A atividade contra o São Bernardo será disputada na Academia de Futebol, às 10 horas.

"Na quinta, vamos retomar a parte física dos jogadores mesclando com atividades de força. O objetivo é fazer uma readaptação muscular e orgânica. Na sexta, realizaremos trabalhos mais específicos de resistência e um pouco de parte técnica e tática. E, no sábado, marcamos um jogo-treino", afirmou o preparador físico Fabiano Xhá.

Xhá acredita que poderá contar com Valdivia e Vilson no retorno do time aos trabalhos. "O Valdivia está bem adiantado. A gente optou por segurar um pouco mais para que ele retornasse na intertemporada no mesmo nível dos outros atletas. O Vilson já começou os trabalhos funcionais, melhorou bastante, mas ficará mais alguns dias fazendo atividades específicas". Já o atacante Kleber ainda segue no departamento médico.

O preparador físico está confiante no retorno rápido dos jogadores em recuperação por causa do descanso nos últimos dias. "A parada foi boa, conseguiremos baixar a carga, recuperá-los e deixá-los com as baterias recarregadas. Agora, a gente vai aproveitar estas duas semanas para dar uma lapidada tanto na parte física quanto na técnica. Faremos trabalhos de força, aceleração e, por fim, um jogo-treino em busca de ritmo de jogo".

O Palmeiras volta a campo no dia 6 de julho para o duelo com o Oeste, pela sétima rodada da Série B.