Palmeiras faz mais uma  proposta para contar com o meia Robinho

O Coritiba pode decidir nesta quinta-feira se vai negociar o meia Robinho com o Palmeiras. As conversas entre os dirigentes dos dois clubes acontecem desde o fim do ano passado e se intensificaram nos últimos dias. Após três recusas, o Alviverde paulista fez uma nova proposta, oferecendo cerca de R$ 2,5 milhões, além do empréstimo de jogadores para o Coxa.

Segundo pessoas próximas do jogador, inicialmente o Palmeiras ofereceu R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador, mas o Coritiba recusou. Depois, elevou a proposta a R$ 2,5 milhões e também não teve sucesso na negociação. A terceira tentativa foi manter o valor e colocar alguns atletas que não devem ser aproveitados na negociação. Os meias Patrik e Mazinho são alguns dos que podem trocar de clube por causa da negociação.

Robinho tem 27 anos e já passou por Internacional, Avaí e Santos.O chegaria para ser mais uma opção no meio de campo. O nome preferido anteriormente era o de Daniel, ex-Botafogo e que acabou acertando com o São Paulo. Mas o jogador foi reprovado nos exames médicos e por isso o clube resolveu ir atrás do meia do Coxa.

Antes de tomar qualquer decisão, o presidente do Coritiba, Rogério Bacella, pretende ter uma conversa com o técnico Marquinhos Santos para saber se ele aceita liberar um dos principais jogadores da equipe e que deve ganhar ainda mais espaço nesta temporada, já que o meia Alex se despediu dos gramados no fim do ano passado.

Até agora, o Palmeiras anunciou a chegada do lateral-direito Lucas, do lateral-esquerdo João Paulo, do zagueiro Vitor Hugo, dos volantes Amaral, Andrei Girotto e Gabriel, do meia Zé Roberto e do atacante Leandro. Rafael Marques, que está no futebol chinês e Arouca, do Santos, são os outros jogadores que também estão na lista de interesses da equipe comanda por Oswaldo de Oliveira.

*atualizado às 17h24