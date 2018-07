Palmeiras faz mistério e chega à cidade de São Paulo escondido

A delegação do Palmeiras já está em São Paulo. O time voltou para a cidade após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira, domingo, e agora em situação mais complicada na tabela. Para evitar possíveis protestos da torcida, a diretoria resolveu reter informações sobre o retorno do time nesta segunda-feira. O Palmeiras voltou de Curitiba de ônibus e encarou cerca de 400 km só para evitar contato com qualquer forma de pressão.

A assessoria de imprensa do clube não teve autorização para divulgar o horário que a delegação retornaria para São Paulo, nem de que forma. A decisão partiu de membros da diretoria, receosa de que a informação pudesse chegar aos ouvidos de torcedores das organizadas. Após o jogo realizado domingo, foi reforçado a segurança no hotel onde o Palmeiras estava hospedado, mas nenhum problema foi relatado.