Palmeiras faz novo tratamento para Diogo ter condições de jogo

SÃO PAULO - Contratado para ser o substituto de Leandro, que na época, ainda não era certa sua permanência, Diogo luta para conseguir voltar aos gramados sem dores. O jogador vai completar dois meses sem atuar por conta de lesão na coxa direita e o Palmeiras resolveu mudar o tratamento para tentar fazer com que ele não tenha mais dores e fique apto para jogar normalmente.

"Clinicamente ele está bem e não tem lesão limitadora. O que limita é a dor. Em alguns treinos de 20, 15 minutos, ele sente bastante dor e não conseguimos mensurar isso", explicou o preparador físico Fabiano Xhá.

Para tentar resolver o problema, a ordem é mudar o tratamento, após ter sido constatada uma inflamação no local da lesão. "Por isso fizemos um novo tratamento, usando outro método", disse o preparador.

A última partida de Diogo foi no dia 19 de fevereiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano. O atacante já sofreu dois problemas musculares que fizeram com que ele atuasse apenas em seis dos 19 jogos da equipe na temporada. Além dessas dores na coxa direita, ele ficou fora em três partidas após um choque com Henrique que o deixou com dores abdominais.