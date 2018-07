Palmeiras faz preparação especial para encarar altitude

Segundo o fisiologista do Palmeiras, Paulo Zogaib, a chegada com três dias de antecedência à cidade será importante para praticamente anular os efeitos da altitude. Mas ele disse que, por ser "apenas" 2.800 metros, não haverá grandes dificuldades na condição física.

"Talvez o mais importante nessa altitude seja o tempo de bola. Pelo ar ser mais rarefeito, temos menos resistência do ar, portanto os objetos se movem numa velocidade maior", explicou Paulo Zogaib, que está tranquilo com a adaptação dos palmeirenses à altitude.

Enquanto isso, o preparador físico do Palmeiras, Anselmo Sbragia, revelou que dará "ênfase grande no trabalho de bola" durante os treinos na Bolívia. "Todos os dias serão baseados em fundamentos para que esse problema (do tempo de bola) seja minimizado e os jogadores já estejam adaptados", afirmou.