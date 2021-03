Palmeiras faz primeiro treino com a presença de titulares após recesso

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, em atividade que marcou o retorno dos titulares após o período de folga depois do título da Copa do Brasil. O assistente João Martins comandou um treino técnico e contou com a presença de inúmeros jovens das categorias de base que reforçam o grupo no Campeonato Paulista Sicredi 2021, que segue paralisado.

Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian, que estavam de folga nos últimos dez dias, se reapresentaram para testes de covid-19 na sexta e foram liberados. Destes, somente Zé Rafael permaneceu na parte interna do centro de excelência neste sábado. Ele segue um cronograma específico, com trabalhos individualizados de pré-temporada nos próximos dias, assim como Gabriel Veron e Wesley.

Os jogadores que já retornaram aos trabalhos receberam o descanso antes por terem sido os atletas mais utilizados na temporada 2020. Todos foram liberados no dia 9 de março, um dia depois da conquista da Copa do Brasil. O mesmo vale para o técnico Abel Ferreira, que viajou para Portugal para reencontrar a família. O treinador só deve voltar ao trabalho na próxima semana. Por enquanto, quem comanda o time é o auxiliar João Martins.

O elenco realizou dois trabalhos técnicos no gramado. No primeiro, foram divididos em duas equipes de 11 que deveriam trocar passes rápidos ou roubar a bola do adversário para finalizar e pontuar em um dos seis minigols posicionados nas extremidades do campo. No segundo, em espaço maior, trabalharam passes, marcações e finalizações.

O clube optou por antecipar o período de recesso de Jailson, Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, que saíram de folga na sexta (19) e têm retorno programado para o dia 31. Lucas Lima, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Lucas Esteves, Renan, Wesley e Gabriel Silva receberam folga no fim de semana e se reapresentam na segunda-feira.

O elenco volta a treinar neste domingo, pela manhã. O time ocupa a vice-liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, com um jogo a menos que aos rivais e sete pontos ganhos, um atrás do Red Bull Bragantino, líder da chave.

A equipe jogaria o clássico contra o São Paulo neste fim de semana, mas a rodada do Estadual foi suspensa. Haverá uma nova reunião na Federação Paulista de Futebol (FPF) segunda-feira para discutir o futuro da competição. Não está descartada a possibilidade de judicializar o caso.