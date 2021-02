Palmeiras faz primeiro treino em Doha e inicia preparação para semifinal diante do Tigres

O Palmeiras realizou nesta quinta-feira o primeiro treino em Doha, no Catar, como preparação para a estreia no Mundial de Clubes da Fifa, no próximo domingo. A equipe teve inicialmente um trabalho na academia do hotel e depois utilizou o gramado da Academia Aspire, complexo anexo à concentração, para fazer um trabalho leve voltado à semifinal contra o Tigres, do México.

A equipe desembarcou no Catar na quarta-feira e após uma longa viagem de avião, ganhou descanso. O time fez neste primeiro treino uma atividade similar a um rúgbi. Os jogadores foram divididos em dois times e só podiam dar até três passos com a bola nas mãos. Depois, era preciso repassá-la ao outro companheiro. Para marcar o gol era preciso finalizar de cabeça.

Na segunda parte do treinamento, em vez de a bola ser repassada com as mãos, os passes foram trocados com o pé, pelo alto. Na parte final, quem foi titular na partida contra o Botafogo, na terça-feira, fez complementos físicos e terminou o trabalho mais cedo. Os demais fizeram um trabalho técnico de troca de passes e movimentação.

O time volta ao trabalho nesta sexta-feira, quando vai iniciar a ênfase na preparação para enfrentar o time mexicano no domingo, pela semifinal do Mundial de Clubes. No sábado, véspera da partida, o elenco vai ao estádio Education City para fazer o reconhecimento do gramado.