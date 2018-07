Palmeiras faz promoção no preço de ingressos para 'decisão'

O Palmeiras reduziu o preço dos ingressos para o jogo decisivo contra o Atlético-PR, no próximo domingo, no Allianz Parque. Em vez dos bilhetes custarem entre R$ 80 e R$ 500, como na partida de abertura do estádio, o preço das entradas vai variar de R$ 60 a R$ 350 para o encontro que vai decidir a permanência do clube na Série A.

As vendas para os sócios começaram a partir das 18h desta terça-feira. Eles terão exclusividade para adquirir os bilhetes até as 10h da próxima sexta, quando será aberta a comercialização para demais torcedores, caso ainda existam entradas disponíveis para a partida, que será no domingo, às 17h.

A pré-venda exclusiva para sócios será dividida em seis etapas. Em cada uma delas, a prioridade são para os torcedores mais participativos no programa Avanti, de acordo com uma pontuação baseada na compra e comparecimento em jogos anteriores.

Preços dos ingressos

Cadeira Gol Norte (Verde) – R$ 60,00 (R$30,00 meia-entrada)

Cadeira Superior (Laranja/Verde)– R$ 120,00 (R$60,00 meia-entrada)

Cadeira Gol Sul (Branco) - R$ 200,00 (R$100,00 meia-entrada)

Cadeira Central Oeste (Vermelho) – R$ 350,00 (R$175,00 meia-entrada)

Cadeira Central Leste (Azul) – R$ 350,00 (R$175,00 meia-entrada)