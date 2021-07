Palmeiras faz quatro mudanças na lista da Libertadores e inscreve Dudu e Deyverson

Michel, Pedrão, Dudu e Deyverson são as novidades do Palmeiras para a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores. Eles assumem as vagas (e os números) de Alan Empereur, Rafael Papagaio, Jhow e Erick Pluas, respectivamente, na lista que foi enviada pelo clube para a Conmebol.

Como o regulamento da principal competição sul-americana exige que a numeração deva ser mantida em caso de troca, Deyverson será o 9, Pedrão usará a 33, Michel vestirá a 37 e Dudu seguirá com a camisa 43 (ou 4+3).

Leia Também Desfalque no clássico, Luan volta aos treinos e reforça Palmeiras na Libertadores

Dos quatro que saíram da lista anterior, apenas o zagueiro Jhow permanece no Palestra Itália, pois pertence à equipe sub-20. Alan Empereur teve seu empréstimo encerrado, Rafael Papagaio foi emprestado ao Cuiabá e o equatoriano Erick Pluas não teve seu contrato renovado.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras atua neste meio de semana no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, em Santiago, no Chile, diante da Universidad Católica, quarta-feira, às 19h15 (de Brasília).