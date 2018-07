Palmeiras busca novo retiro no interior para tentar se reerguer

Após três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras decidiu deixar a cidade de São Paulo por alguns dias, em busca de refúgio para tentar se “reencontrar” e conseguir chegar bem na decisão da Copa do Brasil contra o Santos.

Na quinta-feira, o time vai para Atibaia onde ficará até terça-feira da semana que vem, quando seguirá diretamente para Curitiba, onde a equipe enfrenta o Atlético-PR, na quarta-feira, dia 18.

“Vamos viver mais o trabalho, o clima e as finais. Esperamos que o time possa repetir o mesmo feito da outra vez”, disse o meia Robinho, lembrando que o Palmeiras foi para Atibaia quando o técnico Marcelo Oliveira chegou ao clube, em junho. A tática acabou dando certo, já que a equipe chegou a ficar oito partidas sem perder, sendo sete vitórias e um empate.

O elenco alviverde ganhou folga nesta segunda e terça-feira e retorna aos treinos na tarde desta quarta-feira, ainda na Academia de Futebol, onde treinará também na quinta-feira. À noite, a delegação viaja para Atibaia e ficará em um resort até terça-feira.

Após o jogo com o Atlético-PR, o Palmeiras recebe o Cruzeiro e o Coritiba, nos dias 22 e 29 de novembro. A última rodada acontece no dia 6 de dezembro, no Rio, e as finais da Copa do Brasil serão nos dias 25 de novembro, na Vila Belmiro, e 2 de dezembro, no Allianz Parque.