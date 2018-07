Palmeiras faz segundo jogo da final da Copa do Brasil fora de casa O Palmeiras fará o segundo jogo da final da Copa do Brasil fora de casa, definiu o sorteio da CBF realizado nesta tarde no Rio de Janeiro. O primeiro jogo da decisão contra o Coritiba será em São Paulo, dia 5 de julho, e não mais dia 4, como estava previsto. Isso aconteceu porque no dia 4 haverá a decisão da Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu.