Palmeiras faz sete mil sócios-torcedores em um mês e cola em rival

O Palmeiras mantém o papel de destaque entre os clubes com mais sócios-torcedores no País. O clube paulista ganhou sete mil adeptos em novembro, ultrapassou Santos e Flamengo nesta corrida na quinta-feira e chegou à quinta posição no ranking ao bater a marca de 57 mil filiados. O Palmeiras ainda está atrás de Corinthians (63,7 mil), Cruzeiro (66 mil), Grêmio (79,9 mil) e Inter (125,6 mil).

O centenário do Palmeiras, comemorado dia 26 de agosto, ajudou a aumentar o número de adeptos ao programa de sócio-torcedor do time alviverde, o Avanti. Até a data comemorativa, o clube contava com pouco mais de 42 mil torcedores - entre os dias 19 e 26 de agosto, foram mais de 2.500 novos associados.

O programa palmeirense é o líder de adeptos neste ano, com 21.869 torcedores a mais. O Corinthians vem em seguida, com 20.238. O arquirrival do Parque São Jorge pode se tornar a nova vítima do Palmeiras em breve. A diferença entre os dois clubes é de apenas seis mil sócios. Com a inauguração do Estádio do Palmeiras dia 19, em partida contra o Sport, o clube tem a chance de ultrapassar o Corinthians.

DESTAQUES

A lista dos 20 primeiros colocados no ranking traz algumas surpresas. Os destaques são dois times catarinenses, que estão em ascensão no futebol do País após acessos recentes à Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense ocupa o 15.º lugar, com 11,2 mil sócios. O Joinville, na luta pelo título inédito da Série B, é o 16.º colocado, com 10,3 mil torcedores.

O Grêmio Osasco, surpreendentemente, também figura entre os primeiros. O time, que tem Vampeta como presidente, soma 10,1 mil sócios. O número é superior ao registrado por Botafogo (8,6 mil) e Vitória (7,7 mil), por exemplo. O levantamento é divulgado pelo site do Movimento Por Um Futebol Melhor.

RANKING DOS CLUBES

1. Inter: 125.646

2. Grêmio: 79.967

3. Cruzeiro: 66.059

4. Corinthians: 63.689

5. Palmeiras: 57.633

6. Flamengo: 56.971

7. Santos: 56.936

8. São Paulo: 36.464

9. Atlético-MG: 33.213

10. Bahia: 24.021

11. Fluminense: 23.926

12. Sport: 23.108

13. Santa Cruz: 20.524

14. Vasco: 14.950

15. Chapecoense: 11.258

16. Joinville: 10.323

17. Grêmio Osasco: 10.117

18. Ceará: 9.601

19. Botafogo: 8.588

20. Vitória: 7.710