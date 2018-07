Palmeiras faz coletivo com meia do time sub-20 entre os titulares

Com a cabeça no jogo de quarta-feira contra o Santos, pela decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter um time quase todo reserva para encarar o Coritiba, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Uma das novidades é a presença do meia Juninho na equipe, jogador que faz parte da equipe sub-20 alviverde.

Juninho já participou de diversos treinamentos, até ficou no banco de reservas em alguns jogos e participou de apenas uma partida. O técnico Marcelo Oliveira comandou nesta sexta-feira um treinamento coletivo onde esboçou o time que joga neste domingo, enquanto que os prováveis titulares de quarta faziam treino à parte em outro campo.

O Palmeiras escalado pelo treinador foi Fernando Prass; Lucas, Nathan, Leandro Almeida e Egídio; Amaral, Andrei, Allione, Juninho e Mouche; Alecsandro. No segundo tempo, Marcelo Oliveira colocou Fábio no lugar de Prass e Kelvin na vaga de Juninho.

O time reserva, que não tinha goleiro, era João Pedro, Julen, Augusto e João Paulo; Daniel, Taylor, Jobson, Kelvin e Rafal Marques; Cristaldo.

Cleiton Xavier e Fellype Gabriel estão em recondicionamento físico. Victor Ramos está em Salvador para resolver assuntos particulares e não enfrenta o Coritiba. Já Lucas será titular pois foi expulso do primeiro jogo da decisão e terá que cumprir suspensão.