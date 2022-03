Palmeiras faz treino com Gustavo Scarpa no gramado antes da decisão da Recopa

O Palmeiras treinou nesta terça-feira, um dia antes do jogo decisivo da Recopa contra o Athletico-PR, com a presença de Gustavo Scarpa no gramado por boa parte do tempo. Sem jogar desde a derrota para o Chelsea no Mundial de Clubes, o meio-campista está recuperado de um estiramento ligamentar no joelho esquerdo e pode ser opção para a decisão no Allianz Parque, marcada para as 21h30.

Scarpa ficou ausente nas partidas contra Ferroviária, Santo André e Internacional de Limeira, pelo Paulistão. Antes do jogo contra a Inter, já havia avançado na recuperação, mas não ao ponto de ser relacionado. O meia também não esteve em campo no jogo de ida contra o Athletico-PR, em Curitiba, quando os dois times não saíram de um empate por 2 a 2.

Agora, ambos vão jogar por uma vitória simples para ficar com o título, enquanto um novo empate leva a decisão para a prorrogação. Caso a igualdade persista no placar, o campeão será definido na disputa de penalidades.

"É sempre bom e importante ganhar títulos. Ganhamos nos últimos anos e queremos mais esse, que será especial pois é um que o clube ainda não tem. Temos tudo para fazermos um bom jogo e colocarmos mais um troféu na nossa estante", comentou o meia Raphael Veiga.

Durante a atividade desta terça, a comissão técnica exibiu um vídeo ao elenco, que ainda fez um trabalho de 15 minutos na academia antes de ir para o gramado. Lá, realizaram um trabalho tático em campo reduzido e uma movimentação recreativa. Na parte final, treinaram cobranças de pênalti.

Abel Ferreira encerra a preparação apenas na quarta-feira pela manhã, como de costume, com um ensaio tático com os titulares. A escalação só será conhecida horas antes da partida, mas o Palmeiras pode ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Jailson; Dudu, Raphael Veiga e Rony.