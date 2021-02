Palmeiras faz treino de reconhecimento em estádio da estreia no Mundial

Um dia antes da estreia no Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras fez um treino de reconhecimento no gramado do estádio Education City, em Doha, no Catar, neste sábado. No domingo, o time paulista vai enfrentar o Tigres, do México, às 15 horas (horário de Brasília).

O técnico Abel Ferreira comandou treino tático, dividindo os jogadores por posição. Assim, o treinador buscava melhorar transições, movimentações e marcação. Em seguida, liderou treino técnico, com foco em jogadas ensaiadas, tanto defensivas quanto ofensivas. No fim, deu atenção a cobranças de pênaltis e liberou os jogadores para uma atividade recreativa.

Recuperando-se de uma cirurgia no joelho, o atacante Wesley deu sequência ao seu trabalho de transição. Assim, participou de parte do treino com os demais jogadores. Já o atacante Gabriel Veron, já cortado do Mundial por conta de lesão muscular, trabalhou à parte com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Uma provável formação do Palmeiras para o jogo deste domingo pode ser Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.