Palmeiras faz treino fechado na Academia de Futebol em dia frio em São Paulo

A poucos dias de voltar a campo por jogos oficiais, o Palmeiras fez mais um treino na Academia de Futebol neste sábado. A atividade foi fechada à imprensa e o clube alviverde não divulgou detalhes do treinamento.

LEIA TAMBÉM > Palmeiras empresta volante para clube espanhol e confirma saída de Guerra

O Palmeiras apenas publicou fotos dos trabalhos. As imagens indicam um ambiente descontraído na Academia de Futebol, apesar da baixa temperatura na capital paulista neste sábado que forçou os atletas a usar blusas de manga comprida, gorros e luvas.

O Palmeiras retornou aos trabalhos no dia 24 de junho, depois de dez dias de folga em razão da paralisação das competições para a disputa da Copa América. Deste então, o time do técnico Luiz Felipe Scolari fez dois jogos-treino - venceu o Oeste por 2 a 1 e empatou com o Operário-PR em 2 a 2 - e foi derrotado em amistoso pelo Guarani, de virada, por 2 a 1, em Campinas.

A primeira partida oficial do Palmeiras no reinício das competições será diante do Internacional. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, e é o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será no dia 17 de julho, em Porto Alegre.