Palmeiras faz treino fechado no Independência antes de semifinal

O Palmeiras já está em Belo Horizonte para a semifinal da Copa do Brasil. O elenco fez na tarde desta segunda-feira um treino tático fechado no estádio Independência, comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Só participaram da atividade atletas que não foram titulares na partida de domingo, a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro.

Quem atuou por 45 minutos ou mais na Ilha do Retiro permaneceu no hotel e não foi para o trabalho. A equipe deverá ter contra a Cruzeiro a formação principal, com os mesmos jogadores utilizados em partidas da Copa Libertadores. A maior parte deles ganhou descanso e não enfrentou o Sport, exceção feita ao lateral Mayke e ao volante Felipe Melo.

O clube descartou nesta segunda-feira que o meia Alejandro Guerra tenha sofrido lesão contra o time pernambucano. O venezuelano voltou a atuar depois de quatro meses e deixou o gramado com dores no tornozelo. Porém, está recuperado e terá condição de enfrentar o Cruzeiro. No entanto, a tendência é a equipe ser escalada com Moisés na criação de jogadas.

O elenco palmeirense fecha a preparação para a partida nesta terça-feira à tarde, em trabalho secreto do CT do América-MG. Como perdeu a ida por 1 a 0, no Allianz Parque, será precisou ganhar por dois ou mais gols de diferença. Se devolver a vantagem mínima, a decisão irá para os pênaltis.