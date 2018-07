Palmeiras faz treino físico sob olhares de novo técnico

O Palmeiras quer aproveitar a pausa para a Copa do Mundo para preparar fisicamente seus atletas para o segundo semestre. Nesta quinta-feira pela manhã, os jogadores foram submetidos a uma série de exercícios para melhorar o condicionamento, visando o Brasileirão e a Copa do Brasil.

A atividade começou com troca de bolas pelo alto. Em duplas, os jogadores podiam dar apenas três toques na bola antes de devolvê-la ao companheiro. A punição pelos erros era a obrigação de fazer flexões.

O treino físico foi pausado por um trabalho técnico, em campo reduzido, comandado pelo técnico Ricardo Gareca, que utilizou as duas metades do gramado da Academia de Futebol. Em seguida, a atividade mais pesada: voltas ao redor do campo, com a obrigação de que cada uma das 16 corridas fosse em ritmo mais forte que a anterior.

O goleiro Fernando Prass, que segue em tratamento depois de sofrer uma fratura no cotovelo direito, foi a única ausência do elenco.