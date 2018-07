Palmeiras faz treino leve em Atibaia para maratona final de jogos

Após uma sequência de cinco derrotas em seis jogos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras aproveitou o intervalo por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 para realizar uma semana intensa de treinamento em Atibaia, no interior de São Paulo, e buscar a reação nas quatro rodadas que restam no torneio por pontos corridos.

Depois realizar treinos com bola nos últimos dias, a comissão técnica alviverde optou por dar um descanso aos jogadores. Mas nada de folga neste domingo. O elenco realizou um treino funcional e de força na sala de musculação. O objetivo foi recuperar atletas que estavam no limite físico e também esvaziar o departamento médico.

O volante Arouca, que desfalcou o time nos últimos seis jogos por causa de um problema no joelho, deve estar apto para entrar em campo nesta quarta-feira contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, pela 35.ª rodada. O meia Cleiton Xavier também vive a mesma expectativa.

Logo depois de visitar o time paranaense, o Palmeiras tem um duelo contra o Cruzeiro, no sábado, pelo Brasileirão. As duas partidas são fundamentais para as pretensões do clube na competição. O time alviverde é o 10.º colocado na tabela de classificação com 48 pontos, a seis de distância do G4. Em seguida, tem mais um jogo importante: o primeiro duelo da decisão da Copa do Brasil contra o Santos, no dia 25, na Vila Belmiro.