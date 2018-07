Palmeiras faz treino regenerativo e esconde escalação contra o Cruzeiro

A terça-feira de trabalho do Palmeiras não deixou pistas sobre o possível time titular para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. O técnico Cuca comandou a atividade durante uma hora a portas fechadas, mas sem poder contar com todos os jogadores. Quem está mais desgastado pela sequência de partidas fez trabalhos regenerativos e praticamente não foi ao gramado, como foi o caso do meia Guerra.

Foi a primeira atividade em campo do auxiliar Alberto Valentim desde o retorno à equipe. Afastados do time nos últimos jogos, o atacante Keno, o volante Thiago Santos, o lateral Zé Roberto e o zagueiro Edu Dracena se recuperar de problemas musculares e treinaram com a equipe. Apesar disso, nem todos devem retornar a equipe já nesta quarta, principal Thiago Santos, que deve ser poupado para a partida pela Libertadores, na próxima semana.

Com dores no joelho, Jean não foi a campo e a tendência é que continue como desfalque. As outras ausências são de jogadores que por já terem atuado na Copa do Brasil por equipes anteriores, não podem defender o Palmeiras. São os casos de Luan, Juninho e Mayke. O volante Bruno Henrique também não pode entrar em campo pois foi contratado depois do fim das inscrições.

A possível escalação titular do Palmeiras deve ter: Fernando Prass; Fabiano, Yerry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto (Egídio); Gabriel Furtado e Tchê Tchê; Guerra, Dudu e Róger Guedes; Willian (Borja). A partida começa às 21h45.