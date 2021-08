Palmeiras faz treino tático antes de duelo pela liderança do Brasileirão com o Atlético-MG

São Paulo - O Palmeiras encerrou com um treino tático nesta sexta-feira a preparação para uma das partidas mais importantes do ano, contra o Atlético-MG, que vale a liderança do Brasileirão. O time alviverde treinou pela manhã na Academia de Futebol e viajou após o almoço para Belo Horizonte, onde encara o rival mineiro neste sábado, às 19 horas, no Mineirão.

A comissão técnica de Abel Ferreira colocou em prática uma atividade tática com dois times e aprimorou transições, jogadas ensaiadas, marcações e posicionamentos. Na parte final, os atletas disputaram um recreativo.

O único desfalque por lesão para o duelo contra o líder Atlético-MG é o goleiro Vinicius Silvestre, em tratamento de um problema no joelho esquerdo. O lateral-esquerdo Jorge, reforço contratado no fim de julho, cumpre cronograma na parte interna do CT e também no gramado com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance para estar à disposição.

As outras baixas são Victor Luis e Renan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o lateral-esquerdo uruguaio Piquerez deve fazer sua estreia. Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes retornam após terem cumprido suspensão automática na última rodada, contra o Fortaleza.

Dada a importância do duelo de volta das quartas de final da Libertadores contra o São Paulo, terça-feira, Abel Ferreira deve preservar alguns titulares e rodar o elenco na partida diante do Atlético. Gustavo Scarpa pode reassumir sua titularidade, Felipe Melo deve atuar na zaga, Willian no ataque e é possível que Dudu ganhe um descanso. Luiz Adriano, Deyverson e Wesley também são opções para o sistema ofensivo.

O Palmeiras é o atual vice-líder do Brasileirão com 32 pontos, dois a menos que o Atlético-MG. Se vencer o duelo deste sábado, além de reassumir a ponta da tabela, o time paulista passará a ter vantagem no retrospecto contra o rival no Mineirão.

Até agora, em 25 jogos no estádio mineiro, foram 11 vitórias para cada lado e três empates, com 28 gols marcados por cada equipe. O mesmo vale para o retrospecto no local apenas em jogos do Brasileiro: em 23 partidas, são 10 vitórias para cada lado, três empates e 25 gols para cada time.