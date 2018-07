Palmeiras faz treino tático e encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro

O técnico Cuca comandou na manhã deste sábado uma atividade tática e encerrou a preparação do Palmeiras para o duelo de domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de comandar o treino tático, onde orientou a equipe titular, o técnico ensaiou jogadas específicas e bolas aéreas, além de trabalhar a marcação e o posicionamento do sistema defensivo. Por fim, Cuca fez uma atividade recreativa.

Com o Palmeiras na quarta posição com 19 pontos, dez atrás do líder Corinthians, Cuca já adiantou que escalará força máxima, apesar do desgaste devido à viagem ao Equador no meio de semana, quando o time perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0, pela Copa Libertadores.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Juninho será desfalque certo, assim como o meia venezuelano Guerra, que continua afastado para acompanhar a recuperação do filho Assael - ele foi internado após ter se afogado na piscina de sua casa.

Borja, por sua vez, com uma inflamação intestinal, é dúvida. O Palmeiras deve atuar com a seguinte escalação: Fernando Prass; Mayke, Mina, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Zé Roberto (Raphael Veiga); Róger Guedes, Dudu e Willian.