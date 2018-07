Palmeiras faz treino tático e repete time titular com Rafael Marques e Amaral

Nem mesmo o forte sol em Atibaia fez com que os jogadores perdessem a animação no rachão, no qual não faltaram belos gols e brincadeiras entre os jogadores. Os dois lances que mais chamaram a atenção na atividade foram um chapéu que João Paulo aplicou em Thiago Santos e um lindo gol do atacante Dudu, que recebeu passe, levantou a bola e finalizou de bicicleta.

"Foi bonito mesmo. Espero que eu consiga repetir no jogo. Nem precisa ser de bicicleta. O importante é marcar o gol", disse o atacante, que concedeu entrevista coletiva após o treinamento.

Depois do rachão, Marcelo Oliveira comandou um rápido treino de cobranças de escanteio e de faltas, no qual repetiu a formação do ataque com Rafael Marques e Cristaldo no time, embora Gabriel Jesus tenha treinado normalmente. O jovem atacante chegou na segunda-feira da seleção brasileira olímpica e a tendência é a de que fique como opção no banco de reservas. Assim como o volante Arouca, que treinou normalmente e também pode ficar entre os suplentes.

Cleiton Xavier continuou fazendo trabalho de recondicionamento físico. Ao lado do preparador físico, ele correu em torno do gramado e fez atividades aeróbicas em um outro gramado. Desfalque certo é o atacante Lucas Barrios, que está com a seleção paraguaia para a disputa das Eliminatórias. Nesta terça-feira, ele deve jogar contra a Bolívia, em Assunção, e a tendência é a de que chegue ao Brasil na quarta-feira à tarde ou quinta pela manhã.

O Palmeiras é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, seis a menos que o Santos, quarto colocado. O time alviverde que encara o Atlético-PR deve ir a campo com Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Matheus Sales, Robinho, Rafael Marques e Dudu; Cristaldo.