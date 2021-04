Palmeiras faz último treino em Brasília antes de decisão contra o Flamengo

O Palmeiras fez na manhã deste sábado, no estádio Defelê, em Brasília, o último treino antes da disputa da Supercopa do Brasil, neste domingo, contra o Flamengo, às 11h, no Mané Garrincha. O campeão será definido em jogo único. O início da atividade foi visto por alguns torcedores, que depois tiveram que se retirar a pedido da comissão técnica.

Após o aquecimento, o técnico Abel Ferreira posicionou o time no gramado e orientou as movimentações planejadas para os diferentes momentos da partida. O comandante alviverde conversou individualmente com alguns atletas e participou ativamente do trabalho.

Na sequência, com todos os atletas no campo ainda posicionados e divididos em três grupos, o elenco realizou um trabalho de passes e transições. Para fechar a atividade, de cerca de 1h30, alguns jogadores treinaram finalizações de longa e media distâncias.

O volante Danilo Barbosa e o atacante Gabriel Veron, que foram submetidos a um cronograma individualizado neste início de temporada, treinaram normalmente com o grupo e estão à disposição de Abel, bem como Gabriel Menino. O jovem meio-campista está recuperado de uma lesão no tornozelo direito.

Por outro lado, Luiz Adriano desfalca a equipe. O atacante, que furou a quarentena e atropelou um ciclista nesta semana, só poderá sair do isolamento imposto por conta da covid-19 após 0h deste domingo. Lucas Lima, com lesão na coxa direita, também está fora do jogo.

Uma provável escalação do Palmeiras para o jogo decisivo é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga; Breno Lopes, Willian e Rony.