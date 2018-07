Palmeiras faz único treino para encarar o Cruzeiro neste sábado

ARARAQUARA - Depois de seis dias no Nordeste por causa de jogos contra Náutico e Bahia, o Palmeiras chegou quinta-feira na cidade de Araraquara e nesta sexta à tarde faz o único treino antes da partida contra o Cruzeiro, sábado, na Fonte Luminosa. Para o jogo, outra pedreira no caminho do time paulista, o técnico Gilson Kleina conta com o retorno do lateral-esquerdo Juninho, mas Correa e Maikon Leite continuam fora, pois ainda se recuperam de dores musculares. Assim como Thiago Heleno, que cumpre mais um jogo de suspensão.

Na partida contra o Náutico, o zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo e pouco depois levou um cartão vermelho direto, o que não anula o amarelo anterior. Outro desfalque por suspensão é o do volante João Denoni. Em seu lugar, Kleina deve escalar Márcio Araújo.

A tendência é que alguns jogadores enfrentem o Cruzeiro e depois sejam poupados da partida contra o Millonarios, em Bogotá, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira.