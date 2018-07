Palmeiras fecha acordo com Banfield e empresta Mouche pela quarta vez

O Palmeiras fechou nesta quinta-feira o quarto empréstimo do atacante argentino Pablo Mouche em dois anos. O jogador contratado em 2014 por R$ 11 milhões, sob indicação do então treinador Ricardo Gareca, voltou ao seu país de origem e se apresentou ao Banfield. O contrato com a equipe é de uma temporada. Já o vínculo com a equipe paulista vai até maio de 2019.

Desde a chegada, em 2014, Mouche disputou 26 jogos e fez três gols. A passagem dele pelo clube foi atrapalhada por uma grave lesão no joelho, em 2015. Já no mesmo ano, o argentino foi emprestado pela primeira vez e reforçou um dos grandes rivais do Banfield, o Lanús. Na sequência, Mouche passou também por Estrela Vermelha, da Sérvia.

O atleta ex-Boca Juniors chegou ao Palmeiras junto com outros três compatriotas: o zagueiro Tobio, o meia Allione e o atacante Cristaldo. Desses, apenas o último não tem mais vínculo com o clube e foi vendido ao Cruz Azul, do México. Tobio se reapresentou nesta semana à equipe após empréstimo ao Boca, porém deve ser novamente cedido a outro time. Allione ficará no Bahia até dezembro.

"O Banfield me abre uma porta importante para voltar ao país, estou muito agradecido. Todos fizemos um esforço grande, porque rescindi (com o Olímpia) para voltar. Estou contente, feliz e com muita vontade", disse o jogador na chegada à Argentina. Além dele, o Banfield trouxe como principal contratação o meia Dátolo, ex-Inter, Atlético-MG e Vitória.

Mouche, de 29 anos, já fez o primeiro treino na sede do novo clube. Depois de conversar com o presidente do clube Eduardo Spinosa, o reforço do Banfield fez trabalhos físicos na academia e nesta sexta-feira, terá o primeiro trabalho com bola junto com os novos companheiros.