Palmeiras fecha ano sem definir a situação de Rafael Marques

O ano de 2015 termina sem o Palmeiras ter conseguido definir a situação do atacante Rafael Marques. O autor de 15 gols em 56 partidas disputadas neste ano termina o contrato de empréstimo nesta quinta-feira, mesmo prazo que o time paulista tem para exercer a prioridade de compra pelo jogador, que pertence ao Henan Jianye, da China.

Pelo combinado entre as duas diretorias, a equipe Alviverde teria de pagar cerca de R$ 5,9 milhões pelo atleta de 32 anos, valor considerado muito alto. Apesar do prazo no fim, a diretoria palmeirense cuida do caso sem pressa. Rafael Marques também já manifestou a vontade de ficar para poder disputar a Copa Libertadores pela equipe.

Além dele, o zagueiro Jackson e o atacante Kelvin vivem situação semelhante, com contratos de empréstimo com encerramento nesta quinta-feira. O defensor, que pertence ao Inter, já é esperado pela equipe gaúcha para a reapresentação na semana que vem, quando começa a pré-temporada. Já Kelvin, é vinculado ao Porto, de Portugal.