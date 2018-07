Palmeiras fecha com novo patrocinador: Kia Motors

SÃO PAULO - Após longas negociações, o Palmeiras fechou nesta terça-feira com um novo patrocinador master de camisa: a montadora sul-coreana Kia Motors. O acordo tem três anos de duração, mas os outros detalhes serão conhecidos apenas nesta quarta, quando haverá uma entrevista coletiva em uma das concessionárias da empresa, em em São Paulo.

Apesar de os valores ainda não terem sido revelados, o Palmeiras garante que são cifras maiores do que a antiga parceria com a montadora italiana Fiat, que rendeu ao clube R$ 26 milhões em 18 meses de contrato.

Antes de fechar com a Kia Motors, o Palmeiras negociou com várias empresas após a Fiat anunciar que não tinha intenção de renovar o contrato. Os outros três patrocinadores da camisa palmeirense continuarão com o clube neste ano: Skill, BMG e TIM.

"A parceria atende aos interesses do Palmeiras e da Kia Motors. Além do patrocínio de camisa, Palmeiras e Kia podem desenvolver novas ações no futuro", afirmou o presidente do clube, Arnaldo Tirone. "Este acordo traz mais uma gigante multinacional para a camisa do Palmeiras, o que mostra a força e a credibilidade da marca em todo o mundo", comentou o diretor de marketing do clube, Rubens Reis.