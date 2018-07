Palmeiras fecha contratação do volante Amaral, ex-Goiás

O Palmeiras acertou na tarde desta sexta-feira a contratação de seu primeiro reforço para a próxima temporada. É o volante Amaral, que já se desligou do Goiás, com quem tinha vínculo até o final deste ano, e vai assinar um compromisso de três anos com o clube paulista.

Atualmente com 28 anos, Amaral defende o Goiás desde as categorias de base e foi o capitão do time na última edição do Brasileirão. Flamengo e Inter também estavam interessados em sua contratação, mas o Palmeiras levou a melhor nessa disputa e ficou com o jogador.

Depois da péssima campanha na temporada, o Palmeiras prepara uma profunda reformulação do seu elenco. Vários jogadores estão indo embora, como é o caso do volante Wesley, que tem contrato até fevereiro e vai para o São Paulo. Amaral, portanto, chega para ocupar essa vaga.

Com a demissão de Dorival Júnior na última segunda-feira, o Palmeiras também procura um novo treinador. O candidato favorito da diretoria palmeirense, no momento, é Oswaldo de Oliveira, que está desempregado desde que deixou o Santos no começo de setembro.