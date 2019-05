Palmeiras fecha empréstimo de meia de 16 anos que estava no Cruzeiro

O Palmeiras fechou nos últimos dias a contratação por empréstimo do meia Vitinho, de 16 anos. O garoto é considerado uma das grandes revelações das categorias de base do Cruzeiro e chega ao novo clube em um contrato válido por dois anos, com o valor de compra fixado ao fim do período. O jogador será incorporado ao elenco sub-17 do time alviverde.

Vitinho completou 16 anos em junho do ano passado, quando assinou o primeiro contrato profissional. O Cruzeiro estabeleceu uma multa rescisória de R$ 330 milhões para clubes do exterior e tratou de proteger a promessa, ao fixar com o atleta o pagamento de um dos maiores salários do plantel sub-17. O meia se destacou em competições internacionais pelo clube e tem até contrato com a marca esportiva Adidas.

O jogador escreveu em uma rede social para agradecer ao Cruzeiro, onde está desde os 13 anos, e dizer que está ansioso com a nova oportunidade de defender o Palmeiras. "Saio feliz por tudo que vivi no Cruzeiro e sabendo que posso voltar. Foi uma negociação boa para todos. Agora sou atleta da base do Palmeiras. Agradeço primeiramente a Deus por essa nova oportunidade, minha família, meus empresários, amigos, e todos aqueles envolvidos nessa negociação", comentou.