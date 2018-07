Palmeiras fecha patrocínio na camisa por R$ 2 milhões

SÃO PAULO - O Palmeiras acertou o primeiro patrocínio de camisa na temporada. A Minds Idiomas, escola de inglês, vai exibir sua marca no uniforme do time e pagará R$ 2 milhões até o fim do ano. A marca será exposta na parte de cima da camisa, entre o símbolo do clube e o logotipo da Adidas.

O acordo ainda prevê que o patrocinador, que no ano passado estava no Santos, dê bolsas de estudos para os jogadores tanto do time principal como das categorias de base. Além disso, os sócios do Avanti, programa de sócio-torcedor, que resolverem fazer o curso, terão descontos especiais.

A ideia da diretoria é que até março consiga anunciar o novo patrocínio master. A ideia é tentar alcançar algo próximo de R$ 30 milhões com a exibição de uma marca no uniforme.

O Palmeiras entra em campo neste sábado, quando vai enfrentar o Linense, às 17 horas, no Estádio do Pacaembu, pela rodada inicial do Campeonato Paulista.