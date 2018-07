Palmeiras fecha patrocínio pontual para jogo de quarta

SÃO PAULO - O Palmeiras anunciou que acertou nesta terça-feira um patrocínio pontual para o jogo que fará diante do Sampaio Corrêa, nesta quarta, no Pacaembu, pela partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil. O clube fechou um acordo com a empresa Fini, do ramo de alimentos, que terá seu nome estampado na parte frontal e nas costas das camisas da equipe, no local que normalmente é reservado para o patrocinador master do uniforme.

Além disso, o patrocínio pontual também prevê a exibição da marca no backdrop (painel para exibição de marcas) do duelo no qual o time palmeirense tentará reverter a vantagem de 2 a 1 conquistada pela equipe maranhense no confronto de ida do mata-mata.

A derrota de virada sofrida neste jogo, disputado na quarta-feira da semana passada, acabou selando a demissão do técnico Gilson Kleina, que já vinha pressionado no cargo após a derrota por 4 a 2 para o Flamengo, também ocorrida de virada, no último dia 4, no Maracanã. O clube ainda luta para acertar a contratação de um substituto para o comando da equipe.