Palmeiras fecha preparação em Atibaia com treinos em dois períodos

O Palmeiras encerrou nesta segunda-feira a primeira parte da preparação para o jogo com o Barcelona, pela Copa Libertadores, na quarta. O técnico Cuca comandou duas sessões de treinos fechados em Atibaia, no interior de São Paulo, onde trabalhou com a equipe titular com uma atividade tática pela manhã e ensaios de bolas paradas na parte da tarde.

A comissão técnica decidiu levar o elenco para a cidade na noite de domingo para antecipar o período de concentração. Como uma formação alternativa foi a escalada na derrota para o Atlético-PR, por 1 a 0, Cuca contou também no treinamento com o plantel sub-20 do clube para completar as atividades. Quem atuou no domingo, no Allianz Parque, dez trabalhos regenerativos na academia.

É a quinta vez que Cuca decide levar o elenco para o refúgio no interior. Nas ocasiões anteriores, em 2012, o Palmeiras se deu bem no retorno e conseguiu vencer. Para avançar às quartas de final da competição o clube precisa ganhar por dois gols de diferença no tempo normal. Se devolver o placar de Guayaquil, 1 a 0, a decisão da vaga irá aos pênaltis. Cerca de 36 mil ingressos já foram vendidos.

O Palmeiras retorna de Atibaia na manhã desta terça-feira e treina no Allianz Parque no fim da tarde. O trabalho começa às 18h. A atividade será a última antes do jogo com o Barcelona. Após o treino, o lateral-esquerdo Egídio vai conceder entrevista coletiva.