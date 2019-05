Palmeiras fecha preparação em Brasília e deve promover o retorno dos titulares

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, comandou nesta sexta-feira o último treino do time para o jogo contra o Botafogo, em Brasília, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Em uma atividade sob forte calor no estádio Bezerrão, o treinador trabalhou com o grupo e deve mandar a campo a formação titular para o compromisso no estádio Mané Garrincha.

Após vencer por 1 a 0 na quarta-feira o Sampaio Corrêa, em São Luís, pela Copa do Brasil, o Palmeiras viajou diretamente para Brasília, onde passou a contar com alguns titulares que foram poupados. O lateral Marcos Rocha, o zagueiro Luan e os meias Bruno Henrique, Gustavo Scarpa e Zé Rafael passaram a fazer parte da delegação e devem todos ser titulares contra o Botafogo. Na partida no Nordeste, o time teve uma formação alternativa.

A equipe terá como desfalques o volante Felipe Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Raphael Veiga, que tem lesão na coxa direita. A formação titular para enfrentar o Botafogo deve ser parecida à usada na goleada por 4 a 0 sobre o Santos, no último sábado: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode chegar ao 29º jogo seguido sem derrota no Brasileiro. No ano passado a equipe alviverde não perdeu para o Botafogo, ao empatar por 1 a 1 no Rio, pela abertura da competição, e no segundo turno ganhar por 2 a 0, no Allianz Parque.