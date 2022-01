Palmeiras fecha preparação para estreia com quase todo elenco à disposição

O Palmeiras finalizou neste sábado a preparação para o duelo contra o Novorizontino neste domingo, às 16h, no estádio José Ismael de Biasi, em jogo antecipado da quinta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira terá quase todo o elenco à disposição, com exceção do zagueiro Benjamín Kuscevic, que está com a seleção chilena. Não há jogadores lesionados e os testes de covid-19 tiveram resultados negativos.

O técnico Abel Ferreira e seus auxiliares comandaram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas com dois times em campo. Ao longo da atividade, conceitos táticos, como transições, perda de bola e jogadas ensaiadas, foram aprimorados. Na parte final ainda os jogadores alviverdes aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis.

Conforme os treinamentos ao longo da semana, Abel Ferreira deverá apostar em um esquema com três zagueiros e sem um atacante de referência. Contratado para a temporada, Atuesta é dos cotados para iniciar jogando, mas o treinador optou por não revelar a escalação.

Ainda no meio-campo, o volante Patrick de Paula completará 100 jogos com a camisa alviverde caso entre em campo neste domingo. "É uma marca bem inspiradora para mim, um garoto que veio da várzea. Completar 100 jogos por um clube gigante como o Palmeiras é muito bom e estou muito feliz. Eu, (Gabriel) Menino, Wesley, Danilo e Veron jogamos juntos desde a base, temos um entrosamento bem bacana e já já serão eles também a chegar a esse número. Sem trabalho não há vitória e agradeço a todos que me ajudaram até aqui", declarou.

O Palmeiras viajou ainda na tarde deste sábado para Novo Horizonte, local do jogo deste domingo. Abel Ferreira tentará dar ritmo de jogo ao elenco, visando o Mundial de Clubes, no início de fevereiro.