Palmeiras fecha preparação para jogo com treino fechado em Salvador

O elenco do Palmeiras fechou na tarde deste sábado, no CT do Vitória, a sua preparação para enfrentar o Bahia às 16 horas deste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde chegou e fez o seu primeiro treino para o confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro já na última sexta-feira.

O técnico Cuca optou por alterar a programação da equipe e adiantar a viagem para a capital baiana em um dia, consequentemente aliviando um pouco a pressão sobre os seus jogadores com o "retiro" longe de São Paulo. O time voltou a se ver em situação desconfortável após perder para o Santos no clássico da última quarta-feira, na Vila Belmiro, onde caiu por 1 a 0 e se manteve próximo ao grupo dos últimos colocados do Brasileirão.

O treinamento deste sábado foi fechado, sem a liberação para a entrada de jornalistas. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Palmeiras informou apenas que os atletas realizaram um "trabalho de posse de bola e toques rápidos e o técnico Cuca organizou um recreativo em campo reduzido". Para completar, o clube disse que o comandante "conversou com os 11 jogadores que devem iniciar a partida deste domingo antes de encerrar a movimentação".

O clube não revelou a escalação treinada por Cuca neste sábado, mas ele deve mandar o Palmeiras a campo neste domingo com Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Juninho; Thiago Santos; Róger Guedes, Tchê Tchê, Guerra e Keno; Borja (Willian).