Palmeiras fecha preparação para pegar Atlético-MG com treino fechado em sua arena

Com o técnico Roger Machado em campo, o Palmeiras treinou no Allianz Parque na manhã deste sábado e encerrou a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro, no domingo, às 16 horas, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro do time alviverde com a sua torcida.

A atividade deste sábado foi fechada à imprensa, mas as fotos divulgadas pelo clube mostram Roger Machado participando do rachão com os jogadores após o treinamento que definiu a escalação para a partida.

Sem Lucas Lima, suspenso pelo terceiro amarelo, mas com as voltas de Jailson, Dudu e Moisés, o técnico palmeirense deve escalar a equipe com: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Gustavo Scarpa, Dudu e Willian. Mesmo com Jailson disponível, Roger indicou que manterá Weverton no gol.

Após três empates seguidos, em que esteve na frente do placar nas três oportunidades, o Palmeiras deixou escapar a chance de se aproximar dos líderes e caiu para a sétima posição na tabela, com 20 pontos. O time alviverde busca o triunfo para encerrar a série de igualdades e dar mais tranquilidade a Roger no comando.

LIBERADO

Suspenso por duas partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da expulsão no jogo diante do Flamengo, antes da pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo, o zagueiro Luan está liberado para enfrentar o Atlético-MG.

O Palmeiras conseguiu efeito suspensivo para o defensor, que foi o único dos seis jogadores expulsos naquele jogo a levar mais de uma partida de gancho. No entanto, o atleta deve começar a partida entre os suplentes, já que a zaga titular tem sido formada pelo veterano Edu Dracena e Antônio Carlos.