Palmeiras fecha primeira fase do Paulistão com reservas em visita ao Bragantino

Com a melhor campanha do Campeonato Paulista garantida, o Palmeiras encerra a primeira fase do Estadual neste domingo, às 16h, diante do Red Bull Bragantino. Fora de casa, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o objetivo da equipe de Abel Ferreira é se manter como a única invicta no torneio.

Classificado em primeiro ao mata-mata com 29 pontos em 33 possíveis e já com compromisso pelas quartas no meio de semana, o Palmeiras deve jogar com reservas em Bragança Paulista. Como não pode ser alcançado na pontuação, o time alviverde tem vantagem de poder jogar em casa até a final do torneio, caso chegue até lá.

Abel Ferreira dará oportunidade a jovens e outros atletas pouco utilizados, o que já fez em outras partidas do torneio. Até mesmo o goleiro Weverton deve ser preservado.

Certo é que Zé Rafael, suspenso pelo acúmulo de amarelos, não joga. As outras baixas são as mesmas dos últimos jogos: o zagueiro Luan e o lateral-direito Mayke, em recuperação de lesões. Patrick de Paula negocia com o Botafogo e sua utilização na partida está ligada ao desfecho das tratativas.

O elenco e a comissão técnica estão rindo à toa com os resultados positivos em sequência, incluindo as três vitórias nos clássicos, mas o treinador português é cauteloso e não se empolga com a boa fase.

"A equipe tem muito para trabalhar e crescer. No Brasil se empolga muito, temos de ser humildes e temos muito trabalho a fazer pela frente. Nossa equipe é jovem, tem presente e futuro", afirmou. "É fundamental que estejamos unidos. Quanto mais unidos estivermos, mais temidos vamos ser, acrescentou Abel. O técnico quer seu quinto título no comando palmeirense. O do Paulistão seria o primeiro. No ano passado, a equipe perdeu a decisão para o São Paulo.

O Bragantino soma 19 pontos e já avançou ao mata-mata como líder do Grupo C. A tendência é de que também preserve seus principais jogadores. O atacante Gabriel Novaes teve constatada em exames uma pubalgia e desfalca a equipe.

O goleiro Cleiton e o lateral Guilherme foram expulsos na derrota por 2 a 0 frente ao Ituano, na última rodada, e estão suspensos. O atacante Alerrando é outro que não poderá atuar. Ele continua se recuperando de dores no tornozelo. Luan Cândido e o meia Eric Ramires, por outro lado, participaram dos últimos treinos e estão à disposição do técnico Maurício Barbieri. Quem também treinou normalmente foi o atacante Helinho, que estava com uma lesão na coxa.

"Este jogo que falta é extremamente importante para termos o mando de campo em caso de uma semifinal, ainda mais por ser jogo único. Estar no nosso estádio, ao lado da nossa torcida, é muito importante. Temos que manter a concentração para conquistar os três pontos", disse o atacante Artur, ex-Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz (Realpe), Natan e Weverson; Luciano, Praxedes e Hyoran; Artur (Helinho), Ytalo e Bruno Tubarão. Técnico: Maurício Barbieri.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Garcia, Kuscevic, Renan e Jorge; Jailson, Gabriel Menino e Atuesta; Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

TRANSMISSÃO - Paulistão Play e Premiere