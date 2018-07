Palmeiras fecha quatro patrocínios para o clássico Sem patrocínio master desde maio do ano passado, o Palmeiras acertou quatro patrocínios pontuais para o clássico com o Corinthians, neste domingo, às 16h, no Estádio do Pacaembu. Juntas, todas as empresas pagarão cerca de R$ 400 mil para o time alviverde por apenas este jogo.