Palmeiras fecha semana de treinos visando duelo no Peru pela Libertadores

O elenco do Palmeiras fechou, na manhã deste sábado, a sua semana de treinos visando o confronto que fará com o Melgar, na próxima quinta-feira, às 23 horas (de Brasília), no Peru, pela Copa Libertadores, válido pela quinta rodada da fase de grupos.

Assim como todos os outros treinamentos desta semana, a atividade foi fechada para a presença dos jornalistas, que só têm sido liberados para acompanhar o aquecimento dos atletas no gramado da Academia de Futebol.

O Palmeiras é o segundo colocado do Grupo F da competição continental, com nove pontos, um a menos que o líder San Lorenzo, da Argentina. O Melgar soma quatro, enquanto o Júnior Barranquilla, da Colômbia, ainda não pontuou.

Até o final da tarde deste sábado, o site oficial do Palmeiras ainda não havia fornecido informações sobre o treinamento realizado pela manhã, mas divulgou algumas fotos da atividade em suas redes sociais, nas quais foi possível ver o técnico Luiz Felipe Scolari dirigindo o treinamento.

O clube também informou neste sábado que 14 mil ingressos já foram vendidos para a estreia da equipe palmeirense no Brasileirão, no próximo dia 28, contra o Fortaleza, às 19 horas, no Allianz Parque. Atual campeão nacional, o time de Felipão vai medir forças na estreia com a equipe que se sagrou vencedora da Série B em 2018.