Palmeiras fecha time e adianta viagem para jogo em Porto Alegre

O elenco do Palmeiras vai repetir a programação da última semana e vai viajar com dois dias de antecedência para o jogo. Até lá o time só vai fazer treinos sem a presença da imprensa e na quinta-feira à tarde embarca para Porto Alegre, onde enfrenta na noite de sábado o Inter, no estádio do Beira-Rio.

Na capital gaúcha a equipe deve fazer ainda uma atividade na véspera da partida, também sem a presença dos jornalistas. O último treino aberto à imprensa foi na terça-feira da semana passada, na véspera da abertura do Allianz Parque, quando o Palmeiras perdeu para o Sport.

Desde então, a comissão técnica tem optado por fechar os treinos e alterou até mesmo a programação de viagens para evitar possíveis protestos violentos da torcida. Depois da derrota para o Coritiba por 2 a 0 no último domingo, por exemplo, a delegação preferiu retornar da capital do Paraná em uma viagem de 400 km de ônibus por temer uma recepção tensa no aeroporto.

Nesta quinta-feira pela manhã a equipe tem nova atividade marcada para a Academia de Futebol, com início às 9h. Os jornalistas só terão acesso ao local a partir das 11h, quando o goleiro Fernando Prass vai conceder entrevista coletiva.