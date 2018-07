Palmeiras fecha treino e aprimora defesa para enfrentar o Atlético-PR

SÃO PAULO - O aniversário de 99 anos do Palmeiras não pode ser comemorado pelo elenco depois de um fim de semana de alertas. A derrota para o Boa Esporte e a convincente atuação do adversário desta quarta-feira, o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, fizeram o técnico Gilson Kleina fechar o treino nesta segunda-feira para tentar resolver os problemas. Entre eles está a necessidade de evitar sofrer gols no início das partidas.

Em quatro dos últimos seis jogos a equipe saiu atrás no placar antes dos 30 primeiros minutos. “Sair perdendo no começo é ruim pelo fator psicológico, porque você precisa correr atrás. Contra o Atlético-PR isso não pode acontecer de jeito nenhum”, disse nesta segunda-feira o atacante Alan Kardec.

No encontro desta quarta-feirano estádio Durival de Britto, em Curitiba, levar um gol logo no começo significa perder a vantagem construída no primeiro jogo (vitória por 1 a o) e dar chance para o adversário crescer com o apoio da torcida. Por isso, Kardec afirmou que o time vai entrar em campo mais atento e cauteloso. “Nossa marcação tem de ser consistente, time mais fechado e as linhas de defesa e meio-campo jogando bem juntas”, explicou.

A equipe titular só será definida em um treino nest terça-feira pela manhã e está certa a volta de Leandro. O atacante participou normalmente da atividade desta segunda-feira, já recuperado das dores nas costas que o tiraram dos dois últimos jogos. O meia Valdivia correu pelo gramado e tenta se recuperar de um edema na coxa direita.

Nesta segunda-feira somente os 15 primeiros minutos do treino puderam ser acompanhados. Nesse período, os jogadores fizeram aquecimento e depois se reuniram no centro do gramado com o treinador.

O clima sério, mesmo em um dia festivo para o clube, mostrou a preocupação com a Copa do Brasil. O Atlético-PR bateu o Botafogo com autoridade por 2 a 0 na Vila Capanema no domingo pelo Brasileiro e chega confiante para o jogo. No Palmeiras, uma eliminação nesta quarta-feira pode quebrar o clima de tranquilidade estabelecido com a campanha de líder na Série B.