Palmeiras fecha treino, mas deve ter duas novidades para clássico

O Palmeiras encerrou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, com um treino fechado na Academia de Futebol, mas indícios de novidades na escalação. Durante os trabalhos na semana o técnico Cuca testou formações e deve ter duas novidades na formação para o jogo deste sábado, no Allianz Parque, com as entradas do lateral Zé Roberto e do zagueiro Luan.

Nesta sexta-feira durante uma hora a equipe treinou com os portões fechados. Quando a imprensa teve acesso, o elenco já fazia um trabalho de cruzamentos e finalizações, seguido por um rachão. Recém-liberados pelo departamento médico, o meia Michel Bastos e o volante Arouca integraram a atividade junto com os colegas, porém só devem ser utilizados nos próximos compromissos.

Para enfrentar o Santos, o técnico Cuca terá de encontrar substitutos para os suspensos Edu Dracena e Egídio, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo, no Maracanã. Na defesa, Luan retorna para fazer a dupla com Juninho e Zé Roberto volta a ganhar chance como lateral. O possível time titular deve ter: Fernando Prass; Mayke, Juninho, Luan e Zé Roberto; Jean, Tchê Tchê e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson.

O clube vendeu 32 mil ingressos antecipados para a partida. Na madrugada de sexta-feira a construtora WTorre, responsável pelo Allianz Parque, terminou o plantio do gramado, que foi retirado nas últimas semanas para a realização de um festival de rock. A obra com o novo campo começou na quarta-feira, logo depois da apresentação do grupo americano Guns'N Roses.