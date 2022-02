Palmeiras tenta 'virar a chave' após vice mundial e redirecionar o foco diante da Ferroviária

Os jogadores do Palmeiras podem demorar a esquecer a perda do título do Mundial de Clubes da Fifa para o Chelsea no último sábado. Mas o futebol brasileiro já bate à porta e não há tempo para lamentações. A equipe do técnico Abel Ferreira volta suas atenções para o Campeonato Paulista já nesta quarta-feira, às 19h, contra a Ferroviária, em Araraquara.

"O futebol é muito dinâmico, não tem tempo para ficar lamentando as derrotas, ainda mais quando a gente chega num nível em que decisões são constantemente jogadas. A gente já tem decisão pela frente, não tem que ficar pensando", disse Gustavo Scarpa após a derrota no Mundial, se referindo aos duelos da Recopa Sul-Americana. O discurso de tristeza após a perda do Mundial, mas também de manter a cabeça erguida sinaliza um maior amadurecimento do time, que pode trazer frutos para a sequência da temporada.

O Palmeiras encara o Athletico-PR em duas partidas, sendo o jogo de ida já no dia 24 deste mês, em Curitiba. A partida da volta está marcada para 3 de março, no Allianz Parque. No ano passado, a equipe alviverde perdeu a competição sul-americana para o Defensa y Justicia, da Argentina. Além do torneio, o foco também é no Paulistão. O Palmeiras foi campeão em 2020 sobre o Corinthians nos pênaltis, mas perdeu a decisão de 2021 para o São Paulo.

De olho nos ajustes do elenco, a diretoria vai retomar a busca por um camisa 9 titular, antigo desejo de Abel Ferreira. O criticado Luiz Adriano já deixou o clube. Herói do título da Libertadores 2021, Deyverson está fora dos planos, enquanto o jovem Rafael Navarro, que ajudou o Botafogo a ser campeão da Série B, não é considerado o nome ideal. Rony é quem tem sido improvisado na função, mas é originalmente atacante pelos lados do campo.

Abel Ferreira deu folga aos jogadores na segunda-feira e pode mandar a campo contra a Ferroviária uma escalação com muitos reservas. Com apenas quatro jogos, o Palmeiras é o único invicto do Paulistão e ocupa a liderança do Grupo C, com dez pontos, após três vitórias e um empate.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS

FERROVIÁRIA - Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Didi e Breno Lopes; Thomaz, Rafael Luiz, Murilo Rangel, Gegê, Bruno Mezenga e Orejuela. Técnico: Elano.

PALMEIRAS - Weverton; Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Fonte Luminosa.

TV - Paulistão Play, Premiere.