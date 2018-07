Palmeiras fica no empate em jogo-treino com Red Bull O Palmeiras empatou por 3 a 3 com o Red Bull em jogo-treino realizado na tarde desta quarta-feira, na Academia, como preparação para a estreia no Paulistão. Mas, enquanto o time titular esteve em campo, apenas durante o primeiro tempo, houve vitória palmeirense por 2 a 1 - com os reservas, acabou cedendo a igualdade na segunda etapa do teste contra o adversário da segunda divisão estadual.