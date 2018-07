Palmeiras fica perto de acertar o retorno de Cleiton Xavier

Cleiton Xavier está muito próximo de ser o novo reforço do Palmeiras . O diretor executivo, Alexandre Mattos, anunciou nesta quinta-feira, pouco antes da partida contra a Ponte Preta, no Allianz Parque,o acerto verbal com o jogador.

"Assim que soubemos que ele se desligou do clube dele, entramos em contato e temos um acordo verbal com o Cleiton. Ele chega amanhã para fazer exames médicos e, se der tudo certo, chega para ser mais um reforço do Palmeiras", disse o dirigente.

Cleiton Xavier defendeu o Palmeiras entre 2009 e 2010 e desde sua saída, tem mantido relações com o clube. Ele chegou a entrar na Justiça contra o Alviverde, mas retirou o processo.

Cleiton deixou o Metalist de graça, após conseguir se desvincular do clube na Justiça, por falta de pagamento de salários. Antes dele, o Palmeiras contratou 18 reforços.

Além do Palmeiras, o Cruzeiro e o Flamengo também estavam de olho no jogador. Segundo Mattos, um dos motivos para o acerto foi a ajuda financeira oriunda do Avanti, projeto de sócio-torcedor do clube.

"Torcedor palmeirense tem que entender que esse acerto só foi possível graças ao esforço do presidente para ajustar as finanças do clube. E é importante frisar também que o torcedor precisa continuar comprando a ideia de ajudar o clube e fazer com que o número de sócios-torcedores cheguem a 100, 120 mil", disse o dirigente, confirmando a necessidade do aumento dos preços do Avanti, algo que tem criado muita polêmica entre os torcedores.

"Precisamos fazer esse reajuste no plano e contamos com o apoio da torcida para fazermos essa renovação dar certo", explicou. Com o acerto, Cleiton Xavier será o 19º reforço. O Palmeiras terá que inscrevê-lo no Campeonato Paulista até o dia 10, data limite de inscrição.