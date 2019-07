Palmeiras fica perto de emprestar Guerra ao Bahia até o fim de 2019

O Palmeiras está perto de emprestar o meia venezuelano Guerra para o Bahia até o fim desta temporada. O jogador tem vínculo com o clube alviverde até dezembro, mas deve renovar por mais um ano antes de ser repassado ao time nordestino.

Com a negociação entre as partes, Guerra não atuou no amistoso contra o Guarani, na quarta-feira, nem no jogo-treino diante do Operário-PR, na quinta.

Guerra chegou ao Palmeiras em 2017, após ter se destacado pelo Atlético Nacional (COL). Ele foi comprado por mais de R$ 11 milhões, em negociação que teve ajuda financeira da Crefisa. A patrocinadora terá de ser ressarcida ao fim do contrato do jogador com o clube.

O venezuelano não atua em uma partida oficial pelo Palmeiras desde o fim do ano passado, na última rodada do Brasileirão. Ao todo, ele soma 62 jogos pelo clube, com oito gols marcados.

Guerra completará 34 anos na próxima semana, quando já deverá estar integrado ao elenco do Bahia. Recentemente, os clubes acertaram outro empréstimo: o zagueiro Juninho deixou o Palmeiras rumo a Salvador.