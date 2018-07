Palmeiras ficou perdido após marcar o gol, diz Victorino

"Começamos muito bem a partida, mas depois de fazermos o gol, ficamos muito perdidos em campo. Isso não pode acontecer mais. Precisamos atuar do início ao fim como jogamos no começo da partida. Temos que trabalhar para melhorar isso", alertou o zagueiro, que jogou no lugar de Lúcio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Após os resultados desta quarta-feira, o Palmeiras ocupa a lanterna do campeonato com 14 pontos, e neste sábado enfrenta o Coritiba, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Embora muitos jogadores tenham negado que estejam preocupados com a degola, Victorino admite que a ameaça é uma dura realidade.

"Olhando para os números, é uma realidade. Não tem como negar. Mas ainda tem bastante campeonato e podemos melhorar", apostou o zagueiro, que não atuava em um jogo oficial desde o dia 23 de setembro de 2012, quando ainda estava no Cruzeiro e jogou contra o São Paulo. Neste período, ele sofreu diversas lesões e só voltou aos gramados no último dia 30, quando participou de cerca de 30 minutos do amistoso contra a Fiorentina, no Pacaembu.

O elenco do Palmeiras volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira e no sábado já enfrenta o Coritiba. Para essa partida, o técnico Ricardo Gareca conta com o retorno do zagueiro Lúcio e a tendência é que o treinador faça novas mudanças na equipe. O Palmeiras não vence há dez rodadas no Campeonato Brasileiro e vai celebrar o seu centenário na próxima terça-feira.