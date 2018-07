Palmeiras figura entre os 10 mais na lista dos sócios-torcedores

Atualização do relatório do Movimento Por Um Futebol Melhor sobre o número de sócios-torcedores revela que o Palmeiras figura pela primeira vez na lista dos 10 clubes com o maior número de associados dos times mundiais que se dispuseram a revelar o engajamento de seus seguidores. O Palmeiras supera a marca dos 100 mil sócios-torcedores e desbanca do Manchester United na 10ª posição.

Vale ressaltar que a contagem de março deste ano diz respeito somente aos clubes do Brasil. Os números dos times estrangeiros são do fim do ano passado, com atualização prevista somente para o término da temporada na Europa. Portanto, essa posição do Palmeiras pode ser provisória.

O sócio-torcedor tem a oportunidade de conseguir vantagens na hora da compra dos ingressos para as partidas do seu time, além de outras facilidades promocionais. Na Europa, é muito comum o sócio-torcedor receber brindes do clubes no momento de sua vinculação. O outro clube brasileiro na lista dos dez mais é o Inter de Porto Alegre, que lidera a disputa no Brasil, com mais de 130 mil associados.