Palmeiras, Fla e Grêmio decidem fora na 3ª fase da Copa do Brasil

A CBF definiu nesta quinta-feira, através de sorteio, a ordem dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Palmeiras, Flamengo e Grêmio vão decidir seus duelos fora de casa, enquanto Botafogo e Santos terão a chance de definir a eventual classificação em seus domínios.

Após eliminar o Capivariano-SP, o Botafogo vai enfrentar o Figueirense. O time de Florianópolis avançou ao superar o rival Avaí, no clássico catarinense disputado na noite de quarta-feira. O primeiro jogo será realizado em Florianópolis. O Santos, que despachou o Maringá na quarta, fará seu primeiro jogo contra o Sport em Pernambuco. A volta está marcada para a Vila Belmiro.

Ainda sem adversário definido, o Palmeiras vai jogar primeiro em casa. O time paulista vai duelar com Vitória ou ASA-AL - eles só vão definir o classificado na próxima semana. O Flamengo também decidirá a vaga fora, contra o Náutico. O mesmo vai acontecer com o Grêmio, diante do Criciúma.

Se confirmar o favoritismo contra o Cuiabá, o Vasco já sabe que começaria a terceira fase jogando em casa. O adversário sairá do confronto entre Atlético-GO e América-RN. Entre outros confrontos, Ituano (contra o Goiás) e Coritiba (contra a Ponte Preta) também vão decidir fora.

O Tupi, que aguarda o vencedor de Ceará x América-MG, vai jogar a primeira partida fora de casa na terceira fase. O confronto restante terá ABC-RN ou Paysandu e Bahia ou Luverdense-MT. O vitorioso do confronto entre ABC e o Paysandu mandará o jogo de ida em seus domínios.

A tabela da terceira fase ainda não foi divulgada. A CBF revelo apenas as datas-base dos futuros confrontos: 20/05, 27/05, 15/07 e 22/07. Nesta fase da Copa do Brasil não há mais a vantagem de eliminar o anfitrião no jogo de ida em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença.